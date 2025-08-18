The Swiss voice in the world since 1935

Kevin Costner y Jake Gyllenhaal protagonizarán la comedia ‘Honeymoon With Harry’

Los Ángeles (EE.UU.), 18 ago (EFE).- El oscarizado Kevin Costner y Jake Gyllenhaal protagonizarán la película ‘Honeymoon With Harry’, una comedia dramática adquirida por Amazon MGM basada en la novela inédita de Bart Baker, según informó este lunes The Hollywood Reporter.

El argumento de este filme, todavía sin fecha de estreno, versa sobre un hombre que decide irse de luna de miel con su suegro tras el fallecimiento de su prometida dos días antes de su boda.

En desarrollo en Hollywood desde 2004, la cinta estará dirigida por Glenn Ficarra y John Requa a partir de un guion de Dan Fogelman, quien ha trabajado en series como ‘This is Us’.

Ganador de dos premios Óscar a mejor película y mejor dirección por ‘Dancing With Wolves’ (1991), Costner ha dirigido, producido y protagonizado ‘Horizon: An American Saga’, un drama sobre la Guerra Civil americana.

Por su parte, Gyllenhaal tuvo un 2024 muy productivo con la serie ‘Presumed Innocent’ (‘Se presume inocente’) de Apple TV+, que le valió una nominación a los Globo de Oro en la categoría de mejor actor de una serie de drama, además de protagonizar la versión de ‘Road House’ de Amazon Studios.

El nominado a un Óscar por su actuación en ‘Brokeback Mountain’ (2005) afronta además su primera nominación a un premio Emmy en la categoría a mejor actor principal en una miniserie, por su interpretación como Rusty Sabich en ‘Presumed Innocent’. EFE

mvg/amv/jrg

