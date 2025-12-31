Kiev convoca a los encargados de negocios de India y Paquistán por su apoyo a Moscú

2 minutos

Berlín, 31 dic (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano informó este miércoles de que convocó a los encargados de negocio de India y Paquistán por el apoyo a Moscú de los Gobiernos de esos países tras las declaraciones rusas de que una residencia del presidente de Rusia, Vladímir Putin, fue atacada por Ucrania, algo que Kiev niega.

«Los jefes de las misiones diplomáticas de India y Paquistán fueron informados del rechazo de Ucrania a los comentarios hechos por los jefes de los Gobiernos de esos países en apoyo a las últimas mentiras de Rusia sobre el ‘ataque’ a la residencia de Putin», indicó el ministerio en un comunicado.

La convocatoria de ambos diplomáticos -oficialmente encargados interinos de negocios- tuvo lugar por separado, según el comunicado ministerial.

Dicho escrito señaló que Kiev ha tomado «las medidas políticas y diplomáticas apropiadas por la Embajada de Ucrania en Emiratos Árabes Unidos en respuesta a declaraciones similares» a las hechas por los Ejecutivos de India y Paquistán.

«Además, las embajadas de Ucrania en los países de Asia Central han comunicado a las autoridades de sus países anfitriones la posición de nuestro Estado sobre lo inadmisible de caer en la propaganda rusa y los intentos de la Federación de Rusia de perturbar el proceso de paz», agregó el comunicado ministerial.

El ministerio ucraniano también expresó su deseo de que esos países -India y Paquistán- expresen su «profunda preocupación» por los ataques reales de la Federación de Rusia sobre objetivos en Ucrania y su «solidaridad» con Kiev ante una Rusia que va camino de estar cuatro años consecutivos en una guerra de agresión injustificada y no provocada.

La reacción del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania de este miércoles se suma a la del propio presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que el lunes ya acusó a Moscú de mentir al informar del ataque.

«Ahora los rusos han inventado una historia obviamente falsa sobre algún tipo de ataque a la residencia del dictador ruso para tener una excusa para continuar los ataques contra Ucrania», manifestó Zelenski el lunes en su cuenta de Telegram. EFE

smm/ajs