Kiev informa a asesores europeos sobre el trabajo bilateral entre Ucrania y Estados Unidos

2 minutos

Berlín, 3 ene (EFE).- El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Andrí Hnátov, informó de que la reunión entre responsables ucranianos y asesores de seguridad nacional europeos de este sábado sirvió para explicar el trabajo realizado entre Washington y Kiev para poner fin a la guerra ruso-ucraniana.

Hnátov explicó, según la agencia ucraniana ‘Ukrinform’, que ucranianos y estadounidenses acordaron un documento militar sobre cómo Ucrania y su ejército serán apoyados, las dimensiones de las Fuerzas Armadas de Kiev, su restauración y modernización, además de cómo deberán respetar los acuerdos y las reacciones si hay violaciones de esos acuerdos.

«Ahora el mismo trabajo se está desarrollando con otros socios», apuntó Hnátov, que precisó que «una de las secciones del documento» acordado con Washington recoge las «actividades de la Coalición de Voluntarios».

La reunión de este sábado reunía a representantes de quince países europeos y representantes de la Comisión Europea, el Consejo Europeo y la OTAN.

Los países presentes en la reunión son, según enumeró el responsable ucraniano, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Finlandia, Países Bajos, Suecia, Noruega y Dinamarca, además de Canadá.

En la cita también estaba prevista la intervención virtual de representantes de Estados Unidos, que no se desplazaron hasta suelo ucraniano para este encuentro.

El jefe del equipo negociador de Ucrania en los esfuerzos internacionales para lograr la paz en la guerra ruso-ucraniana, Rustem Umérov, se refirió previamente en su cuenta de Telegram a la jornada de reuniones como un «día cargado» de trabajo.

«Un día cargado nos espera: seguridad y temas económicos, trabajo en documentos marco y coordinación de otros pasos con socios. Estamos trabajando», indicó Umérov, que recibió a los participantes en la cita de esta jornada a su llegada a la estación central de trenes de Kiev.

El encuentro de este sábado servía como cita preparatoria para la que tendrá lugar a nivel de líderes europeos el próximo martes, según la fecha indicada por el jefe de Estado Ucraniano, Volodímir Zelenski. EFE

smm/psh