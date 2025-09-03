Kiev rechaza sugerencia de Putin de cooperar en la gestión de central nuclear de Zaporiyia

2 minutos

Kiev, 3 sep (EFE).- Ucrania ha rechazado la sugerencia formulada el martes por el presidente ruso, Vladímir Putin, de que ambas partes y EE.UU. puedan trabajar juntas en la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania y ocupada por Rusia desde el principio de la guerra.

“En respuesta a las propuestas de Putin, subrayamos que robar no da derechos de propiedad. Un ladrón debe devolver lo que ha robado y asumir responsabilidad, no ofrecerlo en alquiler a un tercero”, se lee en un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores de Ucrania.

La central de Zaporiyia está parada desde que fue ocupada por Rusia. Por su capacidad de producción, es una infraestructura clave para la generación de electricidad en la zona.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, propuso en su momento que la central fuera administrada por los estadounidenses para que pueda proporcionar electricidad tanto a los territorios que queden bajo control ruso como a los que sigan siendo controlados por Kiev tras la firma de un eventual acuerdo de paz.

“La única forma de restablecer la seguridad nuclear es la retirada inmediata y completa del Ejército ruso y el resto del personal de la central nuclear de Zaporiyia”, dice también el comunicado del comunicado de Exteriores de Ucrania, que acusa a Rusia de haber convertido la planta en una base militar y de comprometer de esta forma su seguridad.

La nota de Exteriores concluye reafirmando que la central es parte del territorio soberano ucraniano. “Ucrania nunca aceptará la legalización de la ocupación”, dice el texto, insistiendo en que Kiev no está dispuesta a reconocer legalmente un control ruso de su territorio que sí se ha abierto a aceptar de facto. EFE

mg/jac