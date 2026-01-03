Kiev recibe a asesores de seguridad nacional europeos para coordinar esfuerzos de paz

1 minuto

Berlín, 3 ene (EFE).- El jefe del equipo negociador de Ucrania en los esfuerzos internacionales para lograr la paz en la guerra ruso-ucraniana, Rustem Umérov, informó este sábado de la llegada a Kiev de los asesores de seguridad nacional de quince países europeos, incluidos España, y de representantes comunitarios y de Canadá.

«Un día cargado nos espera: seguridad y temas económicos, trabajo en documentos marco y coordinación de otros pasos con socios. Estamos trabajando», indicó en su cuenta de Télegram Umérov, donde publicó imágenes en las que daba la bienvenida en la estación de Kiev a los asesores y representantes europeos recién llegados.

Los países presentes en la reunión son, según enumeró el político ucraniano, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Finlandia, Canadá, Países Bajos, Suecia, Noruega y Dinamarca.

Además, en Kiev se darán cita representantes de la OTAN, la Comisión Europea y del Consejo Europeo.

La reunión de este sábado precede a la que está previsto tenga lugar el martes 6 de enero que citará a líderes europeos y de la Coalición de Voluntarios para abordar cuestiones relacionadas con el documento para lograr la paz en Ucrania discutido internacionalmente bajo el impulso de Estados Unidos.

Según apuntó el día de Año Nuevo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, representantes estadounidenses estarán presentes virtualmente este sábado en la cita de Kiev con los asesores de seguridad y resto de políticos europeos y de la OTAN. EFE

smm/vh