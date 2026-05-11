Korea Foundation cambia el foco a España y América Latina para promover a Corea del Sur

4 minutos

Seúl, 11 may (EFE).- Korea Foundation, una de las principales organizaciones promotoras de Corea del Sur, quiere convertir al mundo hispanohablante en uno de los ejes de una nueva estrategia internacional que mezcla desde la enseñanza del idioma hasta la promoción del K-pop, afirmó a EFE su presidente, Song Guido.

Song, que este lunes inicia una visita a España y fue embajador de Corea del Sur ante Colombia entre 2006 y 2008, señaló que su presidencia «es una buena oportunidad de cambiar la política de Korea Foundation, dando más oportunidad a esos países que antes eran un poco lejanos».

El mayor foco en Hispanoamérica pasa por reducir la tradicional concentración en Estados Unidos, donde esta fundación afiliada al Ministerio de Exteriores surcoreano invierte alrededor del 40 % de su presupuesto, dedicando unos 42.000 millones de wones (28,5 millones de dólares) en gastos anuales de proyectos.

Creada en 1991 para promover el conocimiento de Corea del Sur en el exterior, la labor de Korea Foundation se articula en tres pilares, según Song: apoyo a la lengua y los estudios coreanos, redes con figuras influyentes y responsables de políticas públicas, y cooperación cultural.

Visita a España

Este lunes, el presidente de la fundación mantendrá reuniones con la Universidad de Salamanca, un seminario internacional organizado por el Real Instituto Elcano el martes y un encuentro con representantes de la Universidad Complutense de Madrid, donde realizó sus estudios de posgrado, el jueves.

Song explicó que el seminario, titulado «Estrategias de cooperación entre la Unión Europea y Corea (del Sur)», servirá para profundizar sobre la cooperación política entre Seúl y Europa en la «vorágine» de la coyuntura internacional.

En cuanto a sus visitas a las instituciones educativas, señaló que tratará de impulsar el estudio del coreano en universidades españolas, donde aseguró que hay una falta de docentes a pesar del interés creciente.

«Por esa razón yo estoy yendo, quiero hablar con ellos para dar algún apoyo de eso», explicó, ayudando a crear puestos académicos para la enseñanza del coreano, la política o incluso el K-pop.

«Con un Korean Chair (encargado de Corea del Sur) en las universidades, nosotros podemos apoyar para que los estudiantes pudieran recibir clases sobre Corea, sobre la política de Corea, sobre la lengua coreana, sobre el K-pop», dijo.

Como muestra de la nueva priorización en el mundo hispanohablante, Song dijo que la fundación reanudó en marzo el Foro Corea-España, suspendido durante tres años.

Nuevo foco en América Latina

Song viajará en agosto a Santiago de Chile para presentar el programa regional de ‘KF Global e-School’, un proyecto que prevé la participación de seis universidades de cinco países (Chile, México, Perú, Ecuador y Colombia), con cursos en línea reconocidos oficialmente con créditos académicos.

«Yo quiero abrir una oficina en Santiago para ampliar nuestros contactos con latinoamericanos. Y ahora se está trabajando todo esto», adelantó Song, sobre los planes de una organización que ya cuenta con ocho oficinas en el extranjero, incluyendo Washington y Tokio.

Song defendió que Corea del Sur debe «buscar nuevos amigos» en un mundo cambiante y ver a América Latina como un «socio imprescindible de cooperación».

El interés latinoamericano por Corea del Sur, añadió, parte hoy tanto del K-pop como de las telenovelas, así como el reciente interés por la gastronomía.

El propio Song mencionó como ejemplo la reciente recepción al grupo de K-pop BTS de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional, donde se reunieron unos 50.000 seguidores para dar la bienvenida al grupo.

«Para Korea Foundation es una muy buena oportunidad», dijo sobre el auge del K-pop, y puso como ejemplo a jóvenes mexicanos que quieren aprender coreano «para cantar» las canciones de BTS. EFE

rvb/daa/ah

(foto)(vídeo)