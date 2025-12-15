Korea Zinc sopesa negocio conjunto con EEUU en minerales críticos ante tensiones con China

Seúl, 15 dic (EFE).- Korea Zinc someterá este lunes a votación una inversión conjunta con Estados Unidos con el objetivo de construir una refinería de minerales críticos en territorio estadounidense, en un movimiento para reducir la dependencia de China, según adelantó este lunes la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

El capital inicial de la empresa conjunta ascendería a 10 billones de wones (unos 6.800 millones de dólares), de los que Washington tendría previsto invertir alrededor del 20 %, bajo un plan que contempla la construcción de una refinería en el sureste de EE. UU., según informaron a Yonhap fuentes gubernamentales y de la industria, bajo la condición del anonimato.

La planta se centraría en antimonio y germanio, minerales estratégicos de uso doble (civil y militar), según el medio.

Entre los usos del antimonio se encuentran las baterías, mientras que el germanio, cuyo mayor productor es China, es clave para la fabricación de semiconductores.

Si el Departamento de Defensa de EE. UU. figurara como accionista, una posibilidad indicada por las fuentes citadas, Korea Zinc pasaría a ser considerada un activo de seguridad estadounidense, lo que elevaría el escrutinio sobre eventuales operaciones corporativas.

La iniciativa iría en línea con el anuncio del pasado agosto del presidente de Korea Zinc, Choi Yoon-beom, de los planes de la empresa para cooperar en materia de minerales estratégicos, y la firma de un memorando de entendimiento con la estadounidense Lockheed Martin para reforzar la producción de germanio con una planta en Corea del Sur.

Aquel anuncio llegó después de una cumbre entre el presidente surcoreano Lee Jae-myung y su homólogo estadounidense Donald Trump.

El potencial pacto se sumaría a otros esfuerzos de Washington para blindar cadenas de suministro estables fuera de China, en medio de sus recientes tensiones comerciales, como su acuerdo de cooperación en el sector de minerales críticos y tierras raras firmando en octubre con Japón, entre otros planes similares. EFE

