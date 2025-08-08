Kosovo condena a un alto funcionario serbio por incitación al odio y la división étnica

1 minuto

Skopie, 8 ago (EFE).- La Justicia kosovar ha condenado este viernes a 3.000 euros de multa y a dos años de prohibición de entrar en el país a Igor Popovic, director adjunto de la oficina para Kosovo del Gobierno serbio, al considerar que ha incurrido en un delito de odio e incitación a la división étnica.

Popovic fue detenido al intentar cruzar de Kosovo a Serbia el pasado 19 de julio, al día siguiente de haber pronunciado en una localidad de mayoría serbia un discurso en el que calificó de «terrorista» a la UCK, la guerrilla separatista que luchó contra las fuerzas serbias en la década de 1990, antes de los ataques de la OTAN que en 1999 expulsaron a las tropas de Serbia de la región.

La UCK es considerada en Kosovo, donde la mayoría de la población es étnicamente albanesa, como un ejército de liberación que jugó un papel importante en la independencia del país, declarada de forma unilateral en 2008, y nunca reconocida por Serbia.

Tras la detención, se dictó una orden de confinamiento de 30 días, aunque los medios locales indican que es probable que se puesto el libertad en las próximas horas.

Varios de los principales partidos políticos kosovares tienen su origen en la guerrilla y dos exprimeros ministros pertenecieron en su día a ese grupo.

En 2018 se aprobó la creación de un tribunal especial para investigar crímenes de la antigua guerrilla, regido por las leyes kosovares pero con sede en La Haya (Países Bajos). EFE

