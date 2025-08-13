Kosovo lucha contra 9 incendios y detiene a 23 sospechosos de provocar el fuego

2 minutos

Skopie, 13 ago (EFE).- La Policía de Kosovo ha detenido a 23 sospechosos de haber provocado incendios en los últimos días, cuando se declararon más de 600 fuegos, de los que nueve seguían activos este miércoles, informó la emisora local TV Klan.

Las autoridades de este país balcánico de menos de 11.000 kilómetros cuadrados están «haciendo todo lo posible para responder a los 633 incendios reportados en los últimos días», afirmó el director de la Agencia de Gestión de Emergencias (AME), Genc Metaj, en rueda de prensa en Pristina.

«Actualmente tenemos nueve focos activos. La situación en el país es estable, pero frágil debido a la sequía», así como las altas temperaturas, de hasta 38 grados, añadió.

Precisó que se ha logrado poner bajo control la mayoría de los incendios que permanecen activos gracias al trabajo conjunto de bomberos, policías y de las tropas KFOR, una fuerza militar multinacional de mantenimiento de paz desplegada en Kosovo y liderada por la OTAN.

La situación más grave se ocasionó el martes en el municipio de Kamenica, en las localidades de Tugjevc y Gmice, al este del país, y en Kçiq, al norte, donde varias casas fueron calcinadas por las llamas.

Por su parte, el director del Departamento de Tráfico de la Policía de Kosovo, Jeton Rexhepi, informó de la detención de 23 personas bajo la sospecha de haber desencadenado un incendio.

«23 personas han sido arrestadas por incendios provocados y se han abierto 193 casos relacionados con la provocación de incendios», puntualizó el representante policial. EFE

ib-wr/icn