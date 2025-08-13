The Swiss voice in the world since 1935

Kosovo lucha contra 9 incendios y detiene a 23 sospechosos de provocar el fuego

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Skopie, 13 ago (EFE).- La Policía de Kosovo ha detenido a 23 sospechosos de haber provocado incendios en los últimos días, cuando se declararon más de 600 fuegos, de los que nueve seguían activos este miércoles, informó la emisora local TV Klan.

Las autoridades de este país balcánico de menos de 11.000 kilómetros cuadrados están «haciendo todo lo posible para responder a los 633 incendios reportados en los últimos días», afirmó el director de la Agencia de Gestión de Emergencias (AME), Genc Metaj, en rueda de prensa en Pristina.

«Actualmente tenemos nueve focos activos. La situación en el país es estable, pero frágil debido a la sequía», así como las altas temperaturas, de hasta 38 grados, añadió.

Precisó que se ha logrado poner bajo control la mayoría de los incendios que permanecen activos gracias al trabajo conjunto de bomberos, policías y de las tropas KFOR, una fuerza militar multinacional de mantenimiento de paz desplegada en Kosovo y liderada por la OTAN.

La situación más grave se ocasionó el martes en el municipio de Kamenica, en las localidades de Tugjevc y Gmice, al este del país, y en Kçiq, al norte, donde varias casas fueron calcinadas por las llamas.

Por su parte, el director del Departamento de Tráfico de la Policía de Kosovo, Jeton Rexhepi, informó de la detención de 23 personas bajo la sospecha de haber desencadenado un incendio.

«23 personas han sido arrestadas por incendios provocados y se han abierto 193 casos relacionados con la provocación de incendios», puntualizó el representante policial. EFE

ib-wr/icn

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR