Kurdosirios y Damasco se acusan de nuevos ataques con decenas de muertos pese al acuerdo

(Añade nuevos ataques y eleva número de muertos)

Beirut, 19 ene (EFE).- La alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD) y el Ejército del país se acusaron este lunes mutuamente del lanzamiento de nuevos ataques, que han causado decenas de muertos en ambos bandos, pese al cese de hostilidades alcanzado la víspera.

«Milicias del Gobierno sirio están tratando de cercar Kobani (noreste) y están teniendo lugar intensas batallas en los alrededores de la ciudad», informaron las Unidades de Protección de la mujer (YPJ), la rama femenina de las YPG y grupo participante en los enfrentamientos del lado kurdo.

Según la formación armada, tanto sus efectivos como las Fuerzas de Siria Democrática están oponiendo resistencia para defender la estratégica ciudad, de mayoría kurda y ubicada en la frontera con Turquía.

Mientras que el pacto alcanzado el domingo estipula la entrega a Damasco de las zonas hasta ahora bajo control kurdosirio en las provincias de Al Raqa (noreste) y Deir al Zur (este), para la ciudad de Kobani especifica un acuerdo especial con la retención de una fuerza policial local y el fin solo de la «presencia militar fuerte».

«Pese al acuerdo de alto el fuego declarado y a los comunicados oficiales emitidos al respecto, facciones afiliadas al Gobierno de Damasco continúan sus ataques contra nuestras fuerzas en Ain Issa, Al Shaddadi y Al Raqa», todas ellas en el noreste del país, denunciaron, por otro lado, las FSD en un comunicado.

Entre estos incidentes están dos ataques a sendas cárceles de la alianza armada con prisioneros del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en las provincias de Al Raqa y Al Hasakah, donde los kurdosirios afirmaron haber perdido en total a «decenas» de sus efectivos.

Por su parte, el Ejército sirio anunció el fallecimiento de tres de sus soldados en dos ataques por parte de «algunos grupos terroristas del PKK y remanentes del antiguo régimen» sirio de Bachar al Asad, a los que acusa de colaborar durante el estallido de violencia iniciado el 6 de enero.

Según declaraciones de la Dirección de Operaciones castrense recogidas por el canal estatal Al Ijbariya, estas formaciones estarían tratando de obstaculizar la implementación del acuerdo con sus acciones contra las filas gubernamentales.

El actual Gobierno sirio, aliado de Ankara, se refiere como PKK o Partido de los Trabajadores del Kurdistán, la guerrilla kurda de Turquía, a las YPG sirias por considerarlas una extensión de la misma. EFE

