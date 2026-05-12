L’Océan, el viejo ‘barrio de españoles’ de Rabat, cambia de rostro a golpe de excavadora

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Fatima Zohra Bouaziz

Rabat, 12 may (EFE).- El histórico barrio de L’Océan, en la costa atlántica de Rabat, cambia de piel a golpe de excavadora. Sus calles, marcadas por la huella de los emigrantes y exiliados republicanos españoles, viven una rápida transformación dentro del amplio plan urbanístico que remodela la capital marroquí, una de las sedes del Mundial 2030.

Esta transformación, que afecta a la fachada atlántica de Rabat y se extenderá a otros barrios populares del interior, busca impulsar proyectos económicos y turísticos, una medida que el ayuntamiento defiende como necesaria pese a algunas protestas vecinales.

La renovación urbana se inscribe en una dinámica más amplia de grandes obras en el país, con nuevas infraestructuras, carreteras y proyectos ferroviarios. Rabat señala que el Mundial 2030, que organiza junto a España y Portugal, actúa como acelerador de iniciativas ya previstas.

Las obras han avanzado este año en L’Océan, un barrio popular levantado a principios del siglo XX frente al mar que creció con la llegada de trabajadores emigrantes europeos y exiliados antifranquistas hasta llegar a ser conocido como «el barrio de los españoles».

El barrio albergó la sede de la Alianza de Mujeres Antifascistas, fundada por la republicana española Paquita Gorroño (1913-2017), que fue secretaria e intérprete del rey Hassan II (1929-1999) cuando era príncipe heredero.

Indemnizaciones insuficientes

Hoy, L’Océan refleja la transformación de la capital: solares cubiertos de escombros junto a edificios que dan al mar parcialmente demolidos, con fachadas abiertas y ventanas arrancadas que conviven con otras viviendas aún habitadas.

Antonia Carrión, una española que compró en 2020 un apartamento en un edificio aún en pie al lado de otros derruidos, asegura que se enteró recientemente junto a sus vecinos de que su inmueble está incluido en el plan de remodelación.

«Hace meses había rumores de que había un proyecto de remodelación de todas las casas al frente del mar, había edificios muy antiguos y en mal estado, pero hay otros como el mío y el de mis vecinos que son nuevos», dijo a EFE tras presentar una demanda en el ayuntamiento con otros afectados.

Carrión señala que las autoridades ofrecen una indemnización de unos 13.000 dirhams (1.200 euros) por metro cuadrado, una cantidad que, a su juicio, puede beneficiar a propietarios de viviendas antiguas, pero resulta insuficiente para quienes, como ella, adquirieron sus casas a precios más elevados.

Las demoliciones forman parte del nuevo plan urbanístico aprobado por el Ayuntamiento de Rabat en 2025, que salió adelante con el rechazo de la Federación de Izquierda Democrática (oposición), que denunció «falta de transparencia» y «ausencia de respuestas sobre algunos proyectos», según explica a EFE el concejal y abogado Farouq el Mehdaoui.

En L’Océan, los primeros desalojos afectaron a viviendas antiguas y edificios deteriorados de la zona de Sania Gharbia, donde, según diversas fuentes, vivían numerosos inquilinos en condiciones precarias, incluso compartiendo habitaciones.

El cambio llega a otros barrios populares

El presidente del consejo del distrito de Hassan en Rabat, Driss Razi, afirma a EFE que la Dirección de Bienes del Estado adquirió las viviendas por mutuo acuerdo con los propietarios, que no «hubo presión» y los inquilinos fueron realojados con ayuda de las autoridades, aunque reconoce que quedan algunos casos pendientes de expropiación en la zona.

Razi admite que la situación de los edificios más recientes «es un problema que no se puede negar», aunque precisa que se trata de un grupo reducido cuyas reclamaciones considera «legítimas» y que serán resueltas por el tribunal administrativo.

El concejal defiende que las transformaciones responden al interés público y buscan reforzar la proyección internacional de Rabat, impulsando su atractivo turístico y económico y acompañando la modernización urbana del país.

Añade además que cuatro de los consejeros de distrito han sido afectados por los desalojos y no descarta que él mismo pueda verse concernido, ya que su barrio de Akkari, junto a Yacoub El Mansour (en el interior de Rabat), figuran en el plan de remodelación.

Ante estas transformaciones, vecinos como Adib Salhi, uno de los afectados de L’Océan, reconoce que al principio le costó dejar el barrio de la infancia pero defiende el plan insistiendo en que se haga con un enfoque «social y humano». EFE

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