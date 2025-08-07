The Swiss voice in the world since 1935

Líbano acusa a Araqchí de «injerencia inaceptable» por comentario sobre desarme de Hizbulá

Beirut, 7 ago (EFE).- El Gobierno del Líbano criticó este jueves al ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, por vaticinar el fracaso de sus esfuerzos para desarmar al grupo chií Hizbulá, aliado clave de Teherán, y consideró que sus comentarios suponen una «injerencia inaceptable».

«Este tipo de declaraciones minan la soberanía, unidad y estabilidad del Líbano, y constituyen una injerencia inaceptable en sus asuntos internos y decisiones soberanas», denunció el Ministerio de Exteriores libanés en un comunicado.

Durante una entrevista anoche con la televisión estatal iraní, Araqchí respaldó el rechazo de Hizbulá a la decisión tomada esta semana por el Consejo de Ministros libanés, que encargó al Ejército la preparación de un plan para desarmar al movimiento chií antes de finales de año.

El Ministerio de Exteriores del Líbano consideró que este asunto «no concierne de ninguna manera» a la República Islámica, al avisar de que las relaciones bilaterales deben estar basadas en valores como el «respeto mutuo» o la total aceptación de las decisiones tomadas por instituciones legítimas.

«Es completamente inaceptable que estas relaciones se usen para promocionar o apoyar a actores domésticos fuera del marco del Estado libanés y de sus instituciones legítimas, o a expensas del Estado en sí mismo», zanjó el departamento gubernamental en su nota.

Teherán es considerado el principal mecenas de Hizbulá, al que habría financiado y proporcionado armas durante décadas.

Desde el final de la guerra con Israel, el Estado libanés busca que todas las armas del país se concentren en manos de las fuerzas de seguridad oficiales, pero hasta ahora había favorecido una entrega voluntaria por miedo al estallido de una escalada interna. EFE

