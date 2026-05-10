Líbano afirma que dos paramédicos vinculados a Hezbolá murieron en ataques israelíes

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El Ministerio de Salud del Líbano informó que dos paramédicos del Comité Islámico de Salud, afiliado al movimiento chiita Hezbolá, murieron y otros cinco resultaron heridos este domingo en bombardeos israelíes en el sur del país, pese al alto al fuego.

Un comunicado del ministerio indicó que Israel «atacó directamente, con dos bombardeos, dos sitios del Comité de Salud», matando a un paramédico e hiriendo a otros tres en Qalaway. Además, en Tibnin, murió otro paramédico y resultaron heridos otros dos.

El comunicado denunció la continua «violación de las leyes internacionales» por parte de Israel.

Israel ha mantenido los ataques a pesar de un alto al fuego vigente desde el 17 de abril que se suponía debía detener las hostilidades con Hezbolá.

Este movimiento militante respaldado por Irán ha mantenido sus propios ataques, principalmente contra tropas israelíes que operan en el sur del Líbano, pero también al otro lado de la frontera.

Los ataques israelíes se han intensificado en los últimos días, mientras que el Ministerio de Salud libanés ha elevado el balance total desde el estallido de la guerra a alrededor de 2.800 muertos, entre ellos más de 100 trabajadores sanitarios y de emergencias.

Los bombardeos israelíes han matado a decenas de personas en el Líbano desde el alto al fuego.

Según los términos de la tregua difundidos por Washington, Israel se reserva el derecho de actuar contra «ataques planificados, inminentes o en curso».

Sus tropas operan en una «línea amarilla» anunciada por Israel, de unos 10 kilómetros dentro de la frontera libanesa, donde se ha advertido a los residentes que no regresen.

El sábado, la Agencia Nacional de Noticias del Líbano informó de intensos bombardeos israelíes en varias zonas del país, incluido uno que mató a siete personas, así como de varias incursiones a unos 20 kilómetros al sur de Beirut, fuera de los bastiones tradicionales de Hezbolá.

El Líbano e Israel se preparan para celebrar una tercera ronda de conversaciones los días 14 y 15 de mayo en Washington.

Una primera reunión histórica entre los dos países, que no mantienen relaciones diplomáticas, se celebró días antes de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara la tregua, mientras que la segunda ronda tuvo lugar cuando anunció una prórroga de tres semanas de la tregua.

Hezbolá arrastró al Líbano al conflicto de Oriente Medio el 2 de marzo, cuando lanzó cohetes contra Israel para vengar la muerte del líder supremo de Irán en bombardeos estadounidenses-israelíes.

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