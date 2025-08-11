The Swiss voice in the world since 1935

Líder conservador español define a Uribe como «valiente defensor» de la libertad

Madrid, 11 ago (EFE).- El presidente del conservador Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este lunes la muerte del senador colombiano y aspirante presidencial Miguel Uribe, víctima de un atentado durante un mitin electoral hace dos meses, al que ha calificado de «valiente» y «defensor de la libertad y la esperanza de muchos colombianos».

«Lamento el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, precandidato a las elecciones presidenciales de Colombia, vilmente tiroteado en un acto de campaña», ha dicho en la red social X Feijóo.

«Valiente y decidido, Uribe era un firme defensor de la libertad y la esperanza de muchos colombianos. Descanse en paz», ha añadido.

Por su lado, el líder del ultraderechista Vox, Santiago Abascal, ha dicho en X: «Asesinaron al senador Miguel Uribe por defender a Colombia y su libertad y plantar cara al terrorista y lacayo de Maduro que hoy la preside. Todo mi afecto a su familia y al pueblo colombiano. Colombia saldrá adelante, que nadie lo dude»

El precandidato conservador colombiano Miguel Uribe Turbay, de 39 años y senador del partido Centro Democrático, sufrió un atentado durante un mitin. Estaba ingresado desde el 7 de junio, el día en que recibió varios disparos, en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde ha fallecido esta madrugada.EFE

