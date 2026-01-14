Líder japonesa sorprende al presidente surcoreano con una sesión de batería tras su cumbre

Tokio, 14 ene (EFE).- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, sorprendió este martes al presidente surcoreano, Lee Jae-myung, con una sesión de batería tras la cumbre que mantuvieron en la prefectura japonesa de Nara, donde nació la mandataria.

«Cuando le conocí el año pasado en (la cumbre de) APEC, (Lee) dijo que tocar la batería era su sueño, así que le preparé una sorpresa», explicó en un mensaje en la red social X Takaichi, que en la universidad tocó la batería en una banda de ‘heavy metal’.

Junto al mensaje hay una foto de ambos líderes sentados frente a sendos kits de batería, baquetas en alto, vestidos con chaquetas azules con sus nombres grabados.

Según la mandataria, tocaron la canción ‘Golden’, de la banda sonora de ‘K-pop Demon Hunters’, que el domingo se alzó con los premios a mejor película de animación y mejor canción original en los Globos de Oro, y ‘Dynamite’, del fenómeno surcoreano BTS.

«El presidente Lee dijo sentirse feliz de haber podido cumplir su sueño de tocar la batería», aseguró Takaichi.

Ambos líderes mantuvieron este martes un encuentro, el tercero desde que Takaichi llegó al poder en octubre y el primero en suelo japonés, en el que acordaron reforzar su cooperación en ámbitos como la seguridad económica o las cadenas de suministro, y reafirmaron su compromiso con la desnuclearización de Corea del Norte, entre otros asuntos.

Está previsto que Takaichi y Lee visiten juntos este miércoles el templo Horyuji, que alberga las estructuras de madera más antiguas del mundo, en la ciudad de Nara, antes de la vuelta del surcoreano a Seúl. EFE

