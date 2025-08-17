The Swiss voice in the world since 1935

Líderes de África austral se reúnen en Madagascar para reforzar la integración regional

Nairobi, 17 ago (EFE).- La 45ª cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad para el Desarrollo de África Meridional (SADC) arrancó este domingo en Madagascar con el objetivo de acelerar la integración regional mediante el fortalecimiento de la capacidad industrial y las cadenas de valor, la modernización de la agricultura y la promoción de una transición energética inclusiva.

La cita, celebrada en Antananarivo, capital malgache, marca el relevo en la presidencia rotatoria de la SADC -bloque regional de dieciséis países-, que Zimbabue entregará formalmente a Madagascar, país que asume por primera vez la dirección de la organización.

Los líderes de África austral buscan definir el rumbo de la región debatiendo cómo impulsar el comercio intrarregional y reducir la dependencia de socios externos.

El lema de este año apunta a eliminar barreras, agilizar el transporte de mercancías y retener más valor en la región, golpeada en los últimos meses por el aumento de aranceles, la reducción de ayudas y la inestabilidad geopolítica global.

En esta línea, durante la ceremonia de apertura, la presidenta de Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, subrayó la necesidad de aumentar el valor añadido de las materias primas esenciales antes de exportarlas fuera de la región.

«Al hacerlo, fortaleceremos nuestras economías, crearemos empleo y conservaremos más beneficios de nuestros recursos naturales. Esto contribuiría a crear oportunidades de empleo para empoderar y construir un futuro más prometedor para nuestra gente», señaló.

Nandi-Ndaitwah advirtió de que el plan estratégico de la SADC para 2030-2050 no podrá cumplirse mientras persistan el hambre, el elevado desempleo juvenil y otros desafíos socioeconómicos.

«Debemos trabajar juntos con urgencia y compasión para garantizar que la seguridad alimentaria en nuestra región no sea solo una meta en el papel, sino una realidad en cada hogar de la región», dijo.

Asimismo, se espera que los jefes de Estado y de Gobierno de la SADC aborden la violencia en el este de la República Democrática del Congo (RDC).

La semana pasada, la SADC celebró una reunión virtual con los líderes de la Comunidad de África Oriental (EAC), con quienes acordaron unir sus esfuerzos con los de la Unión Africana (UA) para alcanzar una «paz y seguridad sostenibles» en la RDC.

Los países que conforman la SADC son la República Democrática del Congo (RDC), Sudáfrica, Botsuana, Comoras, Esuatini, Lesoto, Madagascar, Malaui, Mauricio, Mozambique, Namibia, Seychelles, Tanzania, Zimbabue, Angola y Zambia. EFE

pga/alf

