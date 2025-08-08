Líderes de Armenia y Azerbaiyán se reúnen por separado con Witkoff antes reunión con Trump

Tiflis, 8 ago (EFE).- Los líderes de Armenia, Nikol Pashinián, y de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, se han reunido en las últimas 24 horas con el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steven Witkoff, antes de su reunión este viernes con el mandatario estadounidense, Donald Trump, para la firma de un histórico acuerdo de paz, según medios de ambos países caucásicos.

Según escribe hoy la agencia armenia Armenpress, las partes abordaron temas relacionados con el desarrollo de las relaciones estratégicas armenio-estadounidenses y los pasos que planean dar Ereván y Washington.

También intercambiaron opiniones sobre la próxima reunión de Pashinián con Trump y el encuentro trilateral con el presidente de Azerbaiyán.

Mientras, Aliyev se reunió con Witkoff la víspera y ambos presidieron la firma de un memorándum de cooperación entre la compañía petrolera azerbaiyana SOCAR y la estadounidense ExxonMobil, según la agencia azerbaiyana Azertag.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que recibirá este viernes a los líderes de Armenia y Azerbaiyán en la Casa Blanca para que firmen un acuerdo que pondría fin a un conflicto de más de 35 años en el Cáucaso Sur.

«Estas dos naciones han estado en guerra durante muchos años, lo que ha causado la muerte de miles de personas. Muchos líderes han intentado poner fin a la guerra, sin éxito, hasta ahora, gracias a ‘TRUMP'», escribió el mandatario republicano en su plataforma, Truth Social.

De acuerdo con Trump, además, el presidente de Azerbaiyán y el primer ministro de Armenia firmarán con Estados Unidos acuerdos bilaterales para impulsar «las oportunidades económicas y así aprovechar al máximo el potencial de la región del Cáucaso Sur».

«El viernes será un día histórico para Armenia, Azerbaiyán, Estados Unidos y el mundo entero», concluyó el jefe de Estado de EE.UU.

Según la prensa estadounidense, los tres líderes emitirán una declaración conjunta este 8 de agosto a las 16.00 horas locales ET (20.00 GMT). EFE

