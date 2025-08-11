La «limpieza» de un censo electoral desata un enfrentamiento político en la India

2 minutos

Nueva Delhi, 11 ago (EFE).- El líder de la oposición india, Rahul Gandhi, y otros dirigentes políticos fueron detenidos este lunes en Nueva Delhi mientras protestaban contra la exclusión de cientos de miles de personas de las listas de votantes de un estado clave y la negativa del árbitro electoral del país a explicar los motivos.

«Esta lucha no es política, sino por salvar la Constitución. La Comisión Electoral intenta ocultar algo», declaró Gandhi en el momento de su detención, según recoge la agencia local PTI.

La controversia estalló tras una masiva actualización del registro de votantes en Bihar, uno de los estados más poblados y políticamente influyentes de la India. Como resultado de ese proceso, más de 650.000 personas fueron excluidas de las listas.

La oposición denuncia que, aunque el proceso eliminó nombres de fallecidos y datos duplicados, también se ha borrado a miles de votantes legítimos de manera opaca.

La tensión se intensificó el domingo, cuando la Comisión Electoral de la India (ECI), el encargado de organizar las elecciones, comunicó al Tribunal Supremo que no entregaría la lista detallada de los excluidos ni las razones individuales, alegando que la ley no le obliga a hacerlo.

Esta negativa fue el detonante de la protesta liderada por Gandhi, y su formación, el histórico Partido del Congreso.

«Merecemos respuestas serias. La Comisión debe responder a estas preocupaciones genuinas y compartir los datos solicitados con transparencia», afirmó durante la marcha el parlamentario Shashi Tharoor.

Imágenes difundidas por medios indios muestran a Gandhi y otros parlamentarios siendo conducidos por la policía tras ser bloqueada su marcha hacia la sede de la Comisión Electoral.

«La democracia está siendo asaltada y asesinada justo frente al Parlamento», denunció el portavoz del partido, Jairam Ramesh.

La preocupación ha escalado a nivel nacional porque la Comisión Electoral planea replicar este mismo proceso de «limpieza» del registro de votantes en todos los estados del país, lo que ha multiplicado las dudas sobre la integridad de las futuras elecciones en la democracia más grande del mundo. EFE

lgm/igr/ah