La ‘Pichichi’ Charlyn Corral lidera al Pachuca en el triunfo sobre Tigres

Monterrey (México), 15 ago (EFE).- La delantera Charlyn Corral, premio Pichichi en España en 2018, anotó un gol y puso una asistencia para encabezar la ofensiva del campeón, Pachuca, 2-3 sobre el Tigres UANL en el Apertura del fútbol mexicano de mujeres.

En el inicio de la séptima jornada del torneo, Corral y las nigerianas Ohale Osinachi e Ihezuo Chinwendu convirtieron por Pachuca, en tanto María Sánchez y Diana Ordóñez anotaron por las felinas.

Las Tuzas salieron a presionar en el campo de su rival, fueron mejores en los 10 primeros minutos, pero el Tigres emparejó las acciones y en el 21 se puso delante 1-0 con un gol de Sánchez en un tiro libre.

Pachuca se volcó al ataque, pisó el área una y otra vez hasta que la guardameta Cecilia Santiago derribó delante de la puerta a Chinwendu y provocó un penalti convertido por Corral, confirmada como líder de las goleadoras con 9 anotaciones.

En el comienzo de la segunda parte las Tuzas sorprendieron a las ‘Amazonas’. En el 47, en un tiro de esquina Osinachi se hizo de un balón y de derecha puso el 1-2.

El duelo continuó con lucha en mitad de la cancha hasta que en el 57, Ordóñez recuperó un balón en el área y de zurda empató 2-2.

Stephany Mayor dejó ir el gol de la ventaja de Tigres, en el 68, y fueron las Tuzas las que se fueron delante 2-3 de manera definitiva, con un zurdazo de Chinwendu a pase de Corral.

Pachuca subió al cuarto lugar con cuatro victorias, dos empates, una derrota y 14 puntos, dos menos que Tigres, segundo de la clasificación.

La séptima jornada del campeonato continuará este sábado, cuando el Monterrey de la entrenadora costarricense Amelia Valverde recibirá al Santos Laguna, con la idea de buscar tres puntos y tomar oxígeno luego de haber sido goleadas el martes, 4-0 por Cruz Azul.

También el sábado el San Luis visitará al Santos Laguna, y el domingo el líder América se meterá en el estadio de las Pumas UNAM, quintas de la tabla de posiciones, en un duelo de invictos.

El domingo se completará la cartelera con los encuentros Atlas-Guadalajara y Juárez FC-Toluca y el lunes León recibirá al Querétaro, Mazatlán al Puebla y Necaxa a Cruz Azul. EFE

