La Academia de Cine en México condena enérgicamente ataque de EE.UU. a Venezuela

Ciudad de México, 6 ene (EFE).- La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) condenó enérgicamente este martes “los ataques militares” de Estados Unidos a Venezuela, en los que se capturó a su presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, la madrugada del 3 de enero.

“Rechazamos de manera categórica toda intervención militar extranjera y cualquier acción que vulnere la soberanía, ponga en riesgo a la población civil o profundice la violencia”, expuso la institución en un comunicado sobre la situación de Venezuela que tiene ahora de presidenta encargada a Delcy Rodríguez.

La AMACC destacó la gravedad de esta operación del Gobierno estadounidense que provocó explosiones y detonaciones en zonas militares y urbanas de Caracas, y que dejó al menos 32 muertos, según el Gobierno de Cuba.

Además defendió la libertad del pueblo venezolano para “decidir su rumbo sin un invasor en casa, sin ocupación, sin tutela externa y sin la amenaza de la fuerza”.

“La soberanía no se ‘administra’ desde fuera; se ejerce libremente por quienes habitan el país”, sentenció el documento publicado en las redes sociales de la Academia responsable de otorgar los Premios Ariel.

En esa misma línea, la institución dijo respaldar la posición del Gobierno de México “en favor de la no intervención, la solución pacífica de las controversias y el respeto a la autodeterminación de los pueblos”.

Por último, la AMACC hizo un llamado urgente “al cese inmediato de hostilidades, al respeto irrestricto de la autodeterminación de Venezuela y a que la comunidad internacional privilegie la diplomacia y el diálogo por encima de la fuerza”.

Desde la intervención de EE.UU. a Venezuela, el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha defendido la soberanía del país suramericano y rechazado junto a países de la región y otros, como España, el ataque. EFE

abz/csr/jrh