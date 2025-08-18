La actividad económica de Brasil baja un 0,1 % en junio

São Paulo, 18 ago (EFE).- La actividad económica de Brasil, la mayor potencia de América Latina, retrocedió un 0,1 % en junio frente a mayo pasado, lo que supone el segundo resultado negativo seguido, informó este lunes el Banco Central.

El dato, considerado una referencia para el producto interior bruto (PIB), refleja la desaceleración proyectada por el Gobierno y el mercado financiero para este año, después de un crecimiento del 3,4 % en 2024.

En comparación con junio de 2024, el índice mostró un alza del 3,2 %. Ya en los últimos doce meses concluidos en mayo, la actividad económica brasileña creció a un ritmo del 3,9 %.

Sin embargo, todas las previsiones indican un fuerte frenazo en el segundo semestre del año como consecuencia de la escalada de la tasa oficial de intereses, actualmente en el 15 % anual.

En los últimos meses, el Banco Central ha subido de manera sostenida los tipos con la intención de ponerle freno a la inflación, que hoy supera el techo de la meta fijada para este año al situarse en el 5,23 % interanual.

El objetivo del organismo emisor es que los precios no suban más de un 4,5 % en 2025.

Para este año, el mercado financiero proyecta un crecimiento del PIB brasileño del 2,21 %, porcentaje inferior al 2,5 % previsto por el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Esas proyecciones aún no consideran los impactos potenciales del arancel del 50 % anunciado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para las importaciones brasileñas.

El Gobierno brasileño anunció el pasado miércoles un paquete de ayuda a los sectores afectados por los aranceles, que incluye créditos por 30.000 millones de reales (5.555 millones de dólares) y un programa de compras gubernamentales de productos alimentarios. EFE

mp/sbb