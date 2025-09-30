The Swiss voice in the world since 1935
La actividad industrial china decrece en septiembre por sexto mes consecutivo

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

La actividad industrial de China decreció en septiembre por sexto mes consecutivo, ante un declive en el consumo interno y la incertidumbre comercial internacional, según datos oficiales divulgados el martes.

El índice de gestión de compras (PMI) del mes pasado fue de 49,8, apenas abajo de valor de 50 que separa la contracción de la expansión, según la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Aún así, la cifra superó la previsión de 49,6 de una encuesta de la agencia financiera Bloomberg entre economistas, y fue la más alta desde marzo.

Sin embargo, prolongó una sucesión de contracciones iniciada en abril, en momentos en que fábricas a lo largo de esta potencia industrial enfrentan la turbulencia de la guerra comercial entre China y Estados Unidos.

Las cifras fueron divulgadas justo antes del inicio del prolongado festivo por el Día Nacional de China, el 1 de octubre, cuando la actividad industrial suele desacelerarse.

«El impulso económico es débil en el tercer trimestre», comentó en una nota Zhiwei Zhang, presidente y economista jefe de Pinpoint Asset Management.

«Las actividades exportadoras han sido sorprendentemente resilientes en lo que va del año y han ayudado a compensar parcialmente la débil demanda interna», agregó.

Los precios al consumidor en China cayeron a su ritmo más acelerado en seis meses, una señal de las dificultades en el consumo interno.

pfc/reb/dan/mas/cjc

