La aerolínea mexicana Volaris anuncia cancelaciones de vuelos por ajustes en software

2 minutos

Ciudad de México, 28 nov (EFE).- La aerolínea mexicana Volaris informó este viernes de “cancelaciones y retrasos” en la red de rutas durante “las próximas 48 a 72 horas” debido a la actualización de un software en gran parte de sus aviones de la familia A320 a nivel global.

Este aviso por parte de Volaris se da luego de que la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA, en inglés), solicitara a Airbus, fabricante de las aeronaves de esta aerolínea, llevar a cabo dicha actualización.

“Para dar cumplimiento a esta indicación, Volaris procederá a efectuar la actualización en toda su flota. La mayoría de las actualizaciones se completarán entre sábado y domingo, lo que ocasionará cancelaciones y retrasos en toda nuestra red de rutas durante las siguientes 48 a 72 horas”, expresó la empresa de transporte en un comunicado difundido en redes sociales.

Además, exhortó a sus clientes a revisar el estatus de su vuelo antes de presentarse en los aeropuertos y lamentó los inconvenientes.

“Volaris lamenta los inconvenientes que esta circunstancia -que impacta a la aviación en todo el mundo afectando a miles de aeronaves- ocasiona a nuestros clientes y expresa su compromiso de informar oportunamente los avances”, precisó.

También detalló que continuará trabajando con las autoridades y con Airbus para garantizar la seguridad de sus clientes y tripulantes.

En la semana, la aerolínea también se vio involucrada en una controversia en la que la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) criticó a Volaris por permitir que pilotos extranjeros operen sus unidades, un problema al que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) respondió que este procedimiento tenía fundamento constitucional. EFE

