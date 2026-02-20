La AFA niega deudas con el fisco y critica indagatoria a Tapia

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dijo este viernes que no tiene «deuda alguna exigible» con el fisco y por ello consideró injustificable que la justicia argentina llamara a declarar a su presidente, Claudio «Chiqui» Tapia.

Un juez prohibió, en un fallo conocido el jueves, la salida del país a Tapia y otros dirigentes de la poderosa casa matriz del fútbol argentino y los citó a declarar desde el próximo 5 de marzo.

El llamado judicial responde a una denuncia impulsada por el organismo de recaudación fiscal ARCA ante la sospecha de evasión impositiva y apropiación de recursos de la seguridad social.

«La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA», dijo el organismo deportivo en un comunicado.

En el texto, la AFA señaló que el fisco «pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario».

Además, sostuvo que «la inexistencia del delito» hace que el llamado a indagatoria a los dirigentes resulte «prematuro y carente de justificación jurídica alguna».

Esta es la más reciente cita judicial que involucra al mandamás de la federación campeona del mundo, quien ha atribuido los llamados en tribunales a un «ataque coordinado» del gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei.

«La Asociación del Fútbol Argentino es la única entidad que ha sido denunciada penalmente por ARCA a la presente fecha», dice el comunicado, que plantea que otras entidades en la misma situación «no han sido objeto del mismo tratamiento acusatorio por parte de ese organismo».

El año pasado la AFA atribuyó diligencias judiciales en su contra a presiones para imponer la conversión de los clubes de fútbol en sociedades anónimas deportivas, un modelo que apoyo Milei pero que es ampliamente rechazado por el balompié argentino.

Por el momento queda en duda la presencia de Tapia en la Finalissima que la selección de Argentina disputará con España en Catar el 27 de marzo, ya que el documento del juez que prohíbe su salida del país no especifica si la medida se extingue una vez cumpla con el trámite de declaración.

nb/tev/raa/