La agencia anticorrupción de Ucrania investiga diputados y trata de registrar oficinas gubernamentales

2 minutos

La agencia anticorrupción ucraniana (NABU) acusó el sábado a varios diputados de aceptar sobornos a cambio de sus votos en el Parlamento e intentó registrar oficinas gubernamentales en Kiev, en un nuevo escándalo que sacude al país invadido por Rusia.

El anuncio se produce justo después de la partida del presidente Volodimir Zelenski a Estados Unidos, donde tiene previsto reunirse con su homólogo Donald Trump.

La NABU indicó en Telegram haber «descubierto un grupo delictivo organizado formado por diputados, que recibían sistemáticamente beneficios ilegales por votar en el Parlamento».

Los investigadores intentaron registrar las oficinas de los comités parlamentarios en Kiev, pero las fuerzas de seguridad se lo impidieron, informó el organismo.

«Obstaculizar las acciones de investigación constituye una violación directa de la ley», advirtió.

La NABU no precisó si se llevaron a cabo detenciones en relación con este caso, que supone un nuevo escándalo de corrupción en el seno del Estado ucraniano.

Zelenski partió a Florida, donde se reunirá con su homólogo estadounidense en el marco de las negociaciones sobre el plan para poner fin a la guerra con Rusia.

La presidencia ucraniana ya se vio desestabilizada por un gran escándalo de corrupción relacionado con la malversación de casi 100 millones de dólares en el sector energético y en el que está implicado un amigo íntimo de Zelenski, actualmente fugado en el extranjero.

El caso provocó la renuncia de dos ministros y del poderoso jefe de la administración presidencial, Andri Yermak, negociador privilegiado con Washington.

La corrupción es un mal endémico en Ucrania desde hace muchos años. Desde el inicio de la invasión rusa en 2022 se revelaron múltiples casos, incluso en el ejército y el sector de la defensa.

Aunque Ucrania cuenta con una agencia anticorrupción, la NABU; y una fiscalía especializada, la SAP, los casos revelados rara vez dan lugar a condenas judiciales.

bur-pop/ial/sag/mab