La agencia AP cuestiona los ataques israelíes a un hospital de Gaza que mataron a cinco periodistas

afp_tickers

3 minutos

La agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP) cuestionó el viernes los argumentos presentados por el ejército israelí para justificar los ataques a un hospital en el sur de la Franja de Gaza, en agosto, que costaron la vida a cinco periodistas palestinos, incluida una colaboradora de AP.

El 25 de agosto, 22 personas, incluidos cinco periodistas, murieron en bombardeos israelíes contra un edificio del hospital Nasser de Jan Yunis, según las autoridades de la Franja de Gaza.

El día después del ataque, el ejército israelí informó sobre una «investigación inicial» realizada por sus propios medios y luego indicó que los bombardeos se llevaron a cabo para «eliminar (una) amenaza» tras detectar «una cámara colocada por Hamás (…) para observar la actividad de (sus) tropas» con el objetivo de atacarlas.

Sin embargo, en un despacho publicado el viernes, AP escribió que los resultados de sus propias investigaciones «cuestionan seriamente» la versión del ejército israelí, en guerra contra el movimiento islamista palestino Hamás en Gaza desde que este atacó Israel el 7 de octubre de 2023.

AP recuerda que la parte superior del edificio impactado por el ejército israelí es «un lugar conocido» por ser utilizado por periodistas, especialmente para realizar transmisiones en vivo.

Según testigos, el lugar es «frecuentemente» sobrevolado por drones y esto ocurrió «alrededor de 40 minutos antes del ataque», añade el artículo.

La agencia cita a un oficial militar israelí que, bajo condición de anonimato, declaró que el ejército llegó a pensar que una cámara en el tejado del hospital era utilizada por Hamás porque esta y su operador estaban cubiertos con una toalla, lo que se consideró «sospechoso».

En realidad, se trataba de un periodista que colaboraba con la agencia británico-canadiense Reuters, Hossam al-Masri, y que tenía la costumbre, cuando trabajaba en el tejado del hospital, de cubrir sus equipos con un pañuelo o tela para protegerlos del sol y del polvo, como suelen hacer varios de sus colegas.

Al-Masri debió haber sido identificado fácilmente por el dron que sobrevoló el lugar antes del primer ataque, que provocó su muerte, señala AP, al precisar que no encontraron evidencia de otra cámara en ese sitio el día de la tragedia.

– «Decisiones inquietantes» –

La agencia indicó haber descubierto «otras decisiones inquietantes» israelíes.

«Poco después del primer ataque, las fuerzas israelíes atacaron nuevamente la misma posición, después de (la llegada) de los equipos de rescate (y de) los periodistas que se precipitaron para cubrir el evento», escribe la agencia.

AP precisa que Israel atacó en total «cuatro veces» el hospital con «proyectiles de tanque altamente explosivos» y sin ningún aviso.

La agencia señala que esto expone a Israel a acusaciones de «doble ataque», una práctica que busca causar el máximo número de víctimas y que podría constituir un crimen de guerra.

Mariam Dagga, fotoperiodista independiente que colaboraba con AP, murió en estos últimos ataques.

Consultado por AFP sobre este artículo, el ejército israelí remitió a su comunicado del 26 de agosto, el cual indicaba que el jefe de Estado Mayor había «dado la orden de continuar investigando varias lagunas», incluida «el proceso de toma de decisiones en el terreno» y «las armas utilizadas para el ataque».

mj/feb/pb/hgs