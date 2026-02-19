La AIE termina su reunión ministerial sin una declaración conjunta y presionada por EE.UU.

París, 19 feb (EFE).- La reunión ministerial de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) terminó este jueves en París sin una declaración conjunta de los países participantes, la primera vez que sucede desde 2017, y bajo la presión de Estados Unidos, que urge al organismo fundado hace 52 años a un cambio de rumbo.

La presencia en la capital francesa del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, sacudió el encuentro y ensombreció la admisión de Colombia como el 33º miembro de la AIE y el visto bueno para que Brasil, un gigante energético, inicie el proceso de adhesión.

En la rueda de prensa final, el director de la AIE, el turco Fatih Birol, y la viceprimera ministra y ministra de Política Climática y Crecimiento Verde de los Países Bajos, Sophie Hermans, intentaron restar importancia a la falta de una declaración conjunta, aunque la tensión era palpable.

«En las discusiones que tuvimos, había más puntos en común que diferencias y eso me hace muy feliz», declaró Birol.

Unas horas antes y en la misma sala, Wright había vuelto a enarbolar la amenaza de una retirada de Estados Unidos del organismo si este no lleva a cabo un cambio de políticas, aunque matizó que hará todo lo posible para que no suceda.

Con Europa como principal diana, Wright consideró que la AIE ha dejado de priorizar «la seguridad energética» para llevar a cabo un rumbo político en favor a las renovables, hostil a los hidrocarburos y contra el crecimiento económico.

«Parece que Europa quiere empobrecerse y perder industrias, pero puedo asegurarles que el resto de los 170 países del mundo no tienen mucho interés en esa agenda», criticó el titular de Energía de Estados Unidos.

Ante la falta de una declaración conjunta de los ministros, la AIE publicó un comunicado de parte de la presidencia de esta reunión, que recaía en los Países Bajos, y también se emitió una nota conjunta de los ministros, pero solo respecto a los minerales críticos.

En la última década, las reuniones ministeriales de la AIE, que se celebran cada dos años, publicaron comunicados conjuntos, excepto en 2017, año que coincidió con el inicio del primer mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Birol, sin citar en ningún momento a Estados Unidos, intentó sacar a relucir su legado de 11 años al frente de la AIE y rehusó comentar si se presentará a un cuarto mandato en 2027.

«Cometemos errores, sí; hacemos las cosas bien, sí; pero la cuestión es la credibilidad. La confianza en la agencia nos hace muy felices, tanto por el interés que despierta nuestro trabajo como por el hecho de contar con nuevos países de todo el mundo durante estos cambios internacionales», manifestó.

Además de a Colombia y Brasil, el directivo aludió así a India, que entra en la fase final de su pertenencia, y a Vietnam, que se une como miembro asociado.

Comparadas con otras declaraciones de la AIE, la de la presidencia interina de esta reunión ministerial tuvo pocas referencias a la descarbonización que Estados Unidos tanto critica.

«Una gran mayoría de ministros subrayó la importancia de la transición energética para combatir el cambio climático y destacó la transición global hacia las emisiones netas cero, en consonancia con los resultados de la COP28», señala uno de los puntos.

Para la ministra neerlandesa, las conclusiones de la presidencia no deben compararse con las de hace dos años porque «muchas cosas han cambiado» y son reflejo de su «propio contexto geopolítico».

En unas declaraciones a la prensa tras su intervención en la AIE, el ministro de Economía y Finanzas de Francia, Roland Lescure, consideró posible «entenderse» con Estados Unidos para evitar su retirada de la AIE.

Asimismo, aclaró que, en un gesto interpretado como una concesión a Washington, la meta de emisiones cero en 2050 que tanto critica EE.UU. «es solo una proyección entre otras». EFE

