La ALBA acusa a Estados Unidos de cometer un «acto criminal de guerra» contra Venezuela

Caracas, 3 ene (EFE).- La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) acusó este sábado a Estados Unidos de cometer un «acto criminal de guerra» contra Venezuela, después de que el presidente Donald Trump confirmara un ataque contra el país suramericano y la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

«Se trata de un acto criminal de guerra, en violación directa de la Carta de las Naciones Unidas, que amenaza la paz, la soberanía y la estabilidad de toda América Latina y el Caribe», señaló el bloque en un comunicado publicado en la web del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Asimismo, dijo que este ataque tiene el objetivo de saquear los «recursos estratégicos de Venezuela, en particular el petróleo y el oro, mediante una política colonial de intervención militar y cambio de régimen».

«El imperialismo estadounidense vuelve a recurrir a la guerra para imponer sus intereses, desconociendo la autodeterminación de los pueblos y la historia de resistencia de un país que jamás se ha rendido a la dominación extranjera», añadió.

La ALBA exigió una postura firme de los Gobiernos y de los organismos internacionales y convocó a los países democráticos y «comprometidos con la paz» a rechazar la que calificó como una «barbarie sin tibiezas».

En un mensaje en la red social Truth Social, Trump confirmó hoy que EE.UU. ha llevado a cabo «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país».

«La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos», aseguró Trump, quien indicó que dará más información en una rueda de prensa a las 11 de la mañana (16:00 GMT) desde Mar-a-Lago (Florida).

El republicano confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y el sobrevuelo de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.EFE

