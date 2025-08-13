La ALBA recuerda a Castro y reafirma compromiso con el «espíritu de la revolución cubana»

Caracas, 13 ago (EFE).- Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) conmemoraron este miércoles el natalicio del expresidente de Cuba Fidel Castro (1991-2008)​​, quien cumpliría hoy 99 años, y reafirmaron el compromiso de «mantener vivo el espíritu de la revolución cubana».

En un comunicado difundido en X, el bloque también expresó su voluntad de honrar «la causa» por la que, a su juicio, Castro «entregó su vida» y que -añadió- se basaba en «la construcción de un mundo más justo, libre y solidario».

Al recordar al exmandatario cubano, la ALBA lo describió como un hombre que «nunca claudicó».

«Enfrentó al imperio más poderoso de la historia y venció con ideas, con solidaridad y con una fe inquebrantable en el ser humano», menciona el escrito.

Así mismo, el texto señala que el legado de Castro «sigue marchando» en América Latina «en cada batalla por la soberanía, en cada abrazo solidario entre pueblos, en cada resistencia frente a la injusticia».

Castro nació el 13 de agosto de 1926 en Birán, en el oriente de Cuba, y lideró en 1959 una revolución que posicionó a la isla caribeña en el foco de la escena internacional por 47 años ininterrumpidos, al gobernar con una versión caribeña del comunismo soviético y que tuvo como principal enemigo a Estados Unidos.

Fundada en 2004, la ALBA está integrada por Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada y Santa Lucía. EFE

