La animación japonesa de Demo Slayer arrasa en la taquilla estadounidense

Los Ángeles (EE.UU.), 15 sep (EFE).- La cinta japonesa de animación ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle’ (‘Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba – La fortaleza infinita’), arrasó este fin de semana en la taquilla estadounidense, con una recaudación de 70 millones de dólares.

Una cifra que a nivel global sube a los 352 millones de dólares, aunque la mayoría -213 millones- corresponden a la taquilla de su Japón natal, según los datos de la web especializada Box Office Mojo.

La taquilla conseguida en EE.UU. supone un récord para el estreno de una película de anime, que estaba hasta ahora en posesión de ‘Pokémon: The First Movie – Mewtwo Strikes Back’ (1998), que recaudó 31 millones de dólares en su primer fin de semana en las salas.

Los 70 millones de la película de animación, que es el cuarto largometraje que adapta las aventuras del manga ‘Kimetsu no Yaiba’, casi triplican la de la segunda película con más éxito, ‘The Conjuring: Last Rites’, la novena y última entrega de esta saga de terror, que se quedó con 26,1 millones.

En tercera posición se situó otro cierre del saga, el de ‘Downton Abbey: The Grand Finale’, que recaudó unos decepcionantes 18,1 millones de dólares en las salas estadounidenses, para un total mundial de 30,3 millones.

‘The Long Walk’ (‘La larga marcha’), una aventura distópica de adolescentes, consiguió 11,5 millones de dólares en Estados Unidos, único país en el que se ha estrenado.

Y el reestreno de ‘Toy Story’, con motivo de su treinta aniversario, se lleva el quinto puesto del fin de semana con 5,2 millones de dólares de recaudación en todo el mundo. EFE

