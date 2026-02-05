La aprobación de Bukele llegó al 91,9 % en 2025 en El Salvador, según una encuesta

San Salvador, 5 feb (EFE).- La aprobación del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, alcanzó al cierre de 2025 el 91,9 %, superior al 85,2 % registrado a mediados del año, de acuerdo con una encuesta de la Unidad de Investigación del medio La Prensa Gráfica (LPG Datos) publicada este jueves.

Según la publicación, esta aprobación es «impulsada principalmente por la mejora en seguridad», porcentaje del que el 62,8 % dijo que lo «aprueba mucho» y el 29,1 % que «prueba algo».

«Las razones de aprobación del presidente Nayib Bukele se concentran principalmente en la percepción de que ha mejorado la seguridad del país (33 %), seguido por la idea de que se han observado cambios y mejoras en general (14,3 %) y la valoración de que ha hecho un buen trabajo en general (11 %)», de acuerdo con el medio.

En tanto, el 5,9 % dijo que desaprueba la gestión de Bukele, de los que el 25,4 % señaló que únicamente se han dado mejoras en la seguridad, el 5,6 % por falta de transparencia y el 2,8 % por detenciones arbitrarias.

«La aprobación del presidente Nayib Bukele se ubica en uno de sus niveles más altos desde el inicio de su gestión. De acuerdo con la serie histórica de la encuesta, el punto máximo de popularidad del mandatario se registró en 2020, durante la pandemia de covid-19, cuando el promedio anual de aprobación alcanzó el 92,5 %, una cifra superior incluso a la observada durante el régimen de excepción», acotó el medio.

En cuanto al cumplimiento de promesas, el 64,2 % de los salvadoreños considera que Bukele «está cumpliendo las promesas realizadas», mientras que el 22,9 % que «ha cumplido parcialmente» y el 6,6 % que «no ha cumplido sus compromisos».

Sobre el principal «fracaso» de la gestión del mandatario salvadoreño, el 37 % dijo que no existen, mientras que el 10 % apuntó que la economía.

La encuesta fue hecha mediante llamadas telefónicas entre el 19 y el 25 de enero de 2026, alcanzando las 1.200 entrevistas a personas mayores de 18 años en todo El Salvador con un margen de error aproximado de más o menos 2,8 % y un nivel de confianza del 95 %.

El 27 de enero pasado, el jesuita Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) divulgó una encuesta en la que los salvadoreños aprobaron la gestión del presidente Nayib Bukele durante 2025 con una nota de 8,39 (en una escala de 0 a 10), ligeramente superior a la de 2024. EFE

