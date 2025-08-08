La aprobación de Petro sube dos puntos, al 37 %, al cumplir tres años de Gobierno

Bogotá, 8 ago (EFE).- La aprobación del presidente colombiano, Gustavo Petro, subió del 35 al 37 % al completar tres años de Gobierno mientras que su desaprobación bajó del 60 al 58 %, según una encuesta divulgada este viernes.

El sondeo, hecho por la firma Invamer para Blu Radio y Noticias Caracol, midió el apoyo popular al mandatario a comienzos de este mes en comparación con marzo pasado.

Petro, que asumió la Presidencia colombiana el 7 de agosto de 2022, tuvo su mejor medición en Invamer en noviembre de ese año cuando su aprobación fue del 50 % y la desaprobación, del 43 %, único momento en que la línea positiva estuvo por encima de la negativa.

El estudio revela además que el 64 % de los encuestados considera que Colombia va por mal camino, mientras que el 31 % cree que va por buen camino y un 7 % no responde.

De igual forma, la encuesta indica que los principales problemas del país son el orden público (32,8 %), el desempleo y la economía (18 %), la corrupción (13,7 %), el mal funcionamiento del Gobierno o del sistema político (12,1 %) y las necesidades básicas (6,9 %).

En cuanto a la «paz total», una de las principales banderas del Gobierno de Petro, el 66,8 % de los encuestados cree que va por mal camino, mientras que solo un 25,8 % opina lo contrario.

Además, un 73,9 % considera que el Estado y las Fuerzas Armadas han perdido el control de territorios donde operan grupos armados ilegales, como las disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, entre otros.

El sondeo, que se realizó en 84 municipios a través de 1.840 encuestas, indicó también que solo el 20 % respalda la gestión de la vicepresidenta, Francia Márquez, hoy en día distante de Petro y su Gobierno. EFE

