La argentina Ana Codina ficha por el Clínicas.com de Linares para jugar el torneo europeo

Jaén (España), 8 ago (EFE).- El Clínicas.com-CD Indiana Games de Linares, equipo español que la próxima temporada jugará la Copa de Europa femenina de tenis de mesa, ha fichado a la argentina Ana Codina, situada en el puesto 140 de la clasificación mundial, para disputar esa competición, anunció la Federación Europea (ETTU) al presentar la lista de inscritas.

La internacional, que tiene 34 años, conoce el tenis de mesa europeo, pues jugó en el Mirandela de Portugal y en la Bundesliga de Austria en 2023. Ganó en 2022 el World Table Tennis Feeder que se jugó en Caracas y este año lo hizo en Doha en el Mundial.

Además, en 2014 fue plata en dobles mixto y bronce en dobles femeninos en los Juegos Suramericanos de Santiago de Chile.

Ana Codina debe ser una jugadora clave en un Clínicas.com que debuta en el torneo internacional y que la pasada temporada se estrenó en la Superdivisión femenina de tenis de mesa con un quinto puesto en la clasificación. EFE

