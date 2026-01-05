La argentina Azul Spinelli refuerza al Atticgo Elche

1 minuto

Elche (Alicante, España), 5 ene (EFE).- La jugadora argentina Azul Spinelli reforzará la plantilla del Atticgo Elche, conjunto que milita en la División de Honor B del balonmano español, durante la segunda parte de la temporada, según informó este lunes la entidad ilicitana.

La lateral derecho compitió las últimas semanas en el filial del Elche en la División de Honor Plata Femenina para recuperar ritmo competitivo y sensaciones en la pista.

La jugadora de 20 años llegó al club en 2025 para compaginar los partidos con el primer equipo y el filial, pero sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que le impidió tener continuidad tras haber brillado en su debut. EFE

1004341

pvb/cta/ism