La argentina Dolores Fonzi se suma a la competición por la Concha de Oro en San Sebastián

San Sebastián (España), 19 ago (EFE).- Las últimas películas del cineasta suizo Edward Berger, director de ‘Cónclave’, la francesa Claire Denis, premio Fipresci por ‘High Life’, y de la argentina Dolores Fonzi competirán por la Concha de Oro en la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, entre el 19 y el 27 de septiembre.

El certamen donostiarra ha dado a conocer este martes, en un comunicado, siete nuevos títulos que integrarán la Sección Oficial a concurso. Además de los citados cineastas, concurrirán en San Sebastián los últimos trabajos del belga Joachim Lafosse, el esloveno Olmo Omerzu, el chino Xiaoyu Qin y el estadounidense James Vanderblit.

Además, la Sección Oficial contará con las proyecciones especiales, fuera de concurso, del debut como directora de la actriz Juliette Binoche y la última película de Junji Sakamoto.

El drama de ‘Belén’

A la competición se suma ‘Belén’, un drama dirigido por la actriz, guionista y directora argentina Dolores Fonzi que aborda la lucha por la libertad de una joven encarcelada tras un aborto espontáneo en Argentina, inspirada en un caso que conmocionó al país suramericano y provocó un debate sobre los derechos de la mujer.

Se mediará con el alemán Edward Berger, que logró cuatro premios Óscar en 2022 con ‘Sin novedad en el frente’, tras la que dirigió la exitosa ‘Cónclave’, con la que compitió el año pasado en San Sebastián y que también fue merecedora de un premio de la academia de Hollywood, en concreto el de mejor guion adaptado.

Vuelve un año después a San Sebastián con su nueva película ‘Ballad of a Small Player’, protagonizada por Colin Farrell en el papel de un jugador empedernido y con Fala Chen, Tilda Swinton y Alex Jennings en el reparto.

También competirá por segunda vez por la Concha de Oro la francesa Claire Denis, quien presenta la película ‘Le Cris des Gardes’, una adaptación de la obra de Bernand-Marie Koltès ‘Combat de négre et de chiens’.

Además de obtener con anteriores trabajos premios como el del Jurado de Cannes o el Oso de Plata en Berlín, Denis presidió el jurado oficial del Festival de San Sebastián en 2023.

Tras debutar en 2015 con ‘La verdad’, el estadounidense James Vanderblit concursa en San Sebastián con su segundo filme ‘Nuremberg’, en el que Rami Malek encarga al psiquiatra que estudió a 22 nazis en vísperas de los juicios contra los crímenes del nazismo, con Russell Crowe interpretando a Hermann Göring.

Además, el belga Joachim Lafosse, quien obtuvo la Concha de Plata en Donostia por ‘Los caballeros blancos’ en 2015, presenta ‘Six jour ce printemps-là’, mientras que el esloveno Olmo Omerzu se estrena en San Sebastián con ‘Ungrateful Beings’.

Por último, el chino Xiaoyu Qin concursará en la Sección Oficial con su primera obra de ficción ‘Jianyu Laide Mama’, que recrea la historia verídica de una mujer que se reencuentra con su hijo de diez años después de pasar una década encarcelada por matar a su marido.

Primera película de Binoche

Estas siete películas se suman a los títulos a concurso ya anunciados anteriormente por el festival, firmados por Arnaud Desplechin, José Mari Goenaga y Aitor Arregi, José Luis Guerín, Agnieszka Holland, Milagros Mumenthaler, Alberto Rodríguez, Alauda Ruiz de Azúa, Yutaro Seki y Kentaro Hirase y Alice Winocour.

Además, el Zinemaldia ha anunciado hoy dos películas que integrarán también la Sección Oficial, pero fuera de concurso.

Se trata del primer largometraje de la actriz francesa Juliette Binoche, ‘In-I Motion’, una película sobre su experiencia en el espectáculo híbrido de danza y teatro que desarrolló en 2009 junto con el bailarín y coreógrafo Akram Khan.

También fuera de competición de exhibirá ‘Tappen no mukou ni anata ga iru’, una película en la que el japonés Junji Sakamoto relata la historia de Junko Tabei, la primera mujer que alcanzó la cima del Everest. EFE

