La argentina Isabella Ajalla gana el oro en barra de equilibrio en el Panamericano de Río

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Río de Janeiro, 21 jul (EFE).- La argentina Isabella Ajalla conquistó este domingo la medalla de oro en la prueba de barra de equilibrio en la final del Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística de Río de Janeiro con una puntuación de 13.700.

La joven gimnasta, de 18 años, consiguió colgarse la dorada en una reñida disputa con la estadounidense Simone Rose, que se quedó con la plata pese a obtener la misma calificación, gracias a la excelencia de su presentación y a un número menor de penalidades.

El bronce se lo adjudicó la brasileña Thais Fidelis con 13.533 puntos. EFE

mat/arh

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