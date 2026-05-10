La argentina María Becerra abre la gala de los XIII Premios Platino

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Playa del Carmen (México), 9 may (EFE) .- Con una actuación de la argentina María Becerra dio comienzo este sábado la gala de la XIII edición de los Premios Platino en el Teatro Gran Tlachco del parque natural de Xcaret, en la Riviera Maya mexicana.

La actuación de Becerra fue anunciada por el actor español Maxi Iglesias, en un escenario que representaba las aguas del mar caribe.

La película brasileña ‘O Agente Secreto’ (‘El agente secreto’), dirigida por Kleber Mendonça Filho, y la serie argentina ‘El Eternauta’ se presentan como favoritas en esta edición en la que se premian 36 categorías del audiovisual iberoamericano, 12 más que en 2025.

Esos 12 se entregaron ya el pasado jueves en una gala inaugural inédita hasta la fecha.

En esta gala, además, el actor argentino Guillermo Francella recibirá el Platino de Honor en reconocimiento a toda su carrera.

Además de la de Becerra, la ceremonia contará además con las actuaciones musicales de reconocidas estrellas del panorama iberoamericano como el español Manuel Carrasco y el colombiano Camilo.

Los Premios Platino del cine iberoamericano son unos galardones creados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), en colaboración con la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca), la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas (Fiacine), Latin Artis y el apoyo de los institutos de cine, para reconocer a los profesionales de la industria cinematográfica iberoamericana. EFE

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