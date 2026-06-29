La argentina Sierra avanza en Wimbledon y la colombiana Arango se despide

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Londres, 29 jun (EFE).- La argentina Solana Sierra avanzó a segunda ronda de Wimbledon tras imponerse a la húngara Anna Bondar por 6-3, 5-7 y 7-5, mientras que la colombiana Emiliana Arango se despidió del tercer Grand Slam de la temporada después de caer frente a la rusa Anastasia Gasanova por 6-3 y 6-1.

Sierra se verá las caras con la estadounidense Coco Gauff, séptima del ránking ATP, que se impuso a la alemana Tamara Korpatsch por un contundente 6-2 y 6-1.

En la sesión del martes, se completará la primera ronda del torneo y saldrán a escena las españolas Paula Badosa y Oksana Selekhmeteva. EFE

jpa/jl