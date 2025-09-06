La asociación de medios de Argentina lamenta los insultos y la violencia contra periodistas

La asociación de medios argentinos Adepa lamentó el viernes la «degradación» de la discusión pública en el país, que adjudicó en parte a «los múltiples insultos» del presidente Javier Milei, y «episodios de violencia» contra periodistas y medios, en su asamblea anual.

En su informe sobre la libertad de prensa, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), que agrupa a 180 medios del país, hizo hincapié en un eslogan repetido por el presidente ultraliberal en los últimos meses: «No odiamos lo suficiente a los periodistas», o en su forma de hashtag #NOLSALP.

Se trata de «una peligrosa apelación al odio contra el periodismo (que) ha tendido a naturalizarse» entre militantes del oficialismo», señaló Adepa en su asamblea general anual en Puerto Madryn, al sur del país.

Para la asociación, ese eslogan «habilita indirectamente la violencia física».

Adepa recordó los «lamentables episodios de violencia dirigidos» contra periodistas y medios en los últimos meses, en particular «por parte de fuerzas de seguridad durante las manifestaciones semanales de jubilados» en las inmediaciones del Congreso en Buenos Aires.

También destacó casos de agresiones individuales contra reporteros, el hackeo de un periodista luego de publicar un artículo sobre los servicios de inteligencia nacionales, así como un acto de vandalismo en junio contra el canal de televisión TN por «militantes» opositores, un hecho «con pocos antecedentes» en el país.

Adepa rescató sin embargo el «anuncio positivo» de Milei, quien en un discurso a principios de agosto declaró que dejaría de insultar para ver si sus opositores estaban «en condiciones de poder discutir ideas».

Finalmente, la organización expresó preocupación por un «intento judicial de imponer una censura previa», en referencia a la filtración de audios atribuidos a Karina Milei, hermana del presidente y secretaria General de la Presidencia, en el marco de un caso de presunta corrupción.

El ejecutivo solicitó y obtuvo de la justicia la prohibición temporal de la difusión de ese y otros posibles nuevos audios.

Aunque las grabaciones «hayan tenido un origen ilegal», la decisión es «una clara limitación ilegítima de las libertades de expresión y prensa, contraria a nuestra Constitución» y «afecta el derecho de los ciudadanos a informarse y conocer hechos de interés público», señaló Adepa.

