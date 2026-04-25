La automotriz china SAIC escoge España para fabricar eléctricos MG, según Bloomberg

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Shanghái (China), 25 abr (EFE).- El gigante automovilístico estatal chino SAIC Motors ha escogido España por encima de Hungría como destino europeo para instalar una fábrica donde producir vehículos eléctricos bajo su marca MG y así evitar el impacto de los aranceles impuestos por Bruselas, informa Bloomberg.

Según fuentes anónimas citadas por ese medio, la decisión aún no es firme y todavía quedan por pulir detalles en materia de tamaño de inversión, capacidad de producción y líneas temporales, todo ello sujeto a cambios.

La noticia surge apenas días después de la visita oficial del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que presentó a su país como destino de inversión ante una serie de empresas entre las que figuraba precisamente SAIC, con sede en Shanghái (este) y séptima mayor automotriz del mundo por volumen de ventas en 2025, la cual adquirió la marca británica MG en 2007 tras la quiebra de Rover.

Además, también esta semana, el presidente del Ejecutivo regional de Galicia (noroeste), Alfonso Rueda, se reunió con ejecutivos de SAIC tras visitar su centro de investigación y desarrollo (I+D) en la considerada como capital económica del país asiático; hoy mismo, el político conocerá también la fábrica de baterías que el grupo posee en la ciudad central de Zhengzhou.

SAIC, también matriz de Roewe, IM Motors o Wuling y partícipe de importantes empresas conjuntas con General Motors o Volkswagen para fabricar sus vehículos en China, tiene a esa mencionada región entre las candidatas para ubicar esa posible planta en España; en diciembre, una delegación visitó Galicia para reunirse con su Gobierno y la Autoridad Portuaria de la localidad costera de Vigo.

Si la decisión final favorece a España, iría asimismo en detrimento de la otra gran opción de SAIC, Hungría, que en los últimos años ha atraído importantes inversiones desde China en materia de baterías y de eléctricos, por ejemplo a través del mayor vendedor mundial de este tipo de automóviles, BYD.

Ante una coyuntura marcada en su mercado nacional por la baja demanda, el exceso de capacidad de producción y una competencia feroz que se ha convertido en una prolongada guerra de precios, muchos fabricantes chinos de eléctricos han optado por buscar mercados alternativos, lo cual también ha acabado por traducirse en aranceles en su contra en territorios como la Unión Europea (UE) por la amenaza que suponen para la cuota de mercado de los productores locales.

En el caso comunitario, las tasas a la importación de eléctricos fabricados en China quedaron finalmente fijadas entre un 7,8 % y un 35,3 %, con SAIC precisamente marcando la parte superior de esa horquilla, aunque Bruselas y Pekín llevan meses negociando compromisos de precios mínimos como posible alternativa.

Una de las principales soluciones que las automotrices chinas han encontrado al respecto ha sido la de fabricar -en algunos casos, simplemente ensamblar piezas- de forma local, como es el caso de Chery en la antigua planta de Nissan en Barcelona (noreste de España) o el de Stellantis en Zaragoza (noreste) con sus anunciadas alianzas con el mayor fabricante de baterías para eléctricos del mundo, CATL, y la incipiente marca Leapmotor. EFE

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