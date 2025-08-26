La Bolsa de Buenos Aires cierra con una estrepitosa caída del 4,01 %

Buenos Aires, 25 ago (EFE).- El índice S& Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con una baja del 4,01 %, hasta 2.021.852,01 unidades.

En tanto, el índice general S& BYMA cerró con un descenso de 4,11 % % para quedar en 86.021.632,54 puntos.

El volumen de negocios operado en acciones fue de 136.811 millones de pesos argentinos (unos 84 millones de euros).

Entre las acciones que más bajaron estuvieron las de Transportadora de Gas del Norte (-9,97 %), Metrogas (-8,77 %), Sociedad Comercial del Plata (-8,63 %) y Grupo Supervielle (-8,07 %).

La única que cerró en terreno positivo fue Aluar Aluminio Argentino con 3,03 %.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense en el estatal Banco Nación subió 35 pesos argentinos, a 1.330 pesos para la compra y a 1.370 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza mayorista subió 41 pesos, a 1.280 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ tuvo una variación positiva del 1,49 %, cerrando a 1.345 pesos para la compra y 1.365 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros también operaron esta jornada en subida.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió un 1,9 %, hasta los 1.361,89 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 2,3 %, hasta los 1.362,22 pesos por dólar. EFE

