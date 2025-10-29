La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 4,86 %

2 minutos

Buenos Aires, 29 oct (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este miércoles con un alza del 4,86 %, hasta las 2.800.170,01 unidades.

Por su parte, el índice general S&P BYMA avanzó 4,60 %, hasta los 115.316.528,13 puntos.

Entre las líderes, las mayores subidas fueron para las acciones de Sociedad Comercial del Plata (+19 %), Ternium (+13,7 %) y Bolsas y Mercados Argentinos (+13,4 %).

Solo cerraron en negativo los papeles de Telecom Argentina, que bajaron 1,5 %.

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares avanzaron entre el 0,2 % y el 1,6 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 674 puntos básicos.

En el mercado cambiario, el precio del dólar estadounidense, bajó 35 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.460 pesos para la venta al público.

En la plaza oficial mayorista, el dólar retrocedió 38 pesos, a 1.433 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ bajó 10 pesos, a 1.460 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia dispar.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió un 0,1 %, hasta los 1.487,20 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) descendió un 0,2 %, a 1.475,21 pesos por dólar. EFE

