La Bolsa de Londres baja un 0,56 % pendiente de las negociaciones entre EE.UU. e Irán

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Londres, 27 abr (EFE).- La Bolsa de Londres bajó este lunes un 0,56 % pendiente de si Estados Unidos e Irán reanudan las negociaciones para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

El índice principal londinense, el FTSE 100, descendió 57,99 puntos, hasta 10.321,09, mientras que el secundario, el FTSE 250, acabó con un ligero retroceso del 0,01 %, hasta 22.579,43 puntos.

Entre los perdedores en el parqué de la City estuvo la petrolera anglo-neerlandesa Shell, que cayó un 1,66 % tras anunciar un acuerdo para comprar la canadiense ARC Resources por 16.400 millones de dólares, una operación con la que refuerza su estrategia de crecimiento en gas natural de esquisto y su presencia en Norteamérica.

También cedieron terreno en Londres la empresa de tiendas y plataformas de juego Entain, que perdió un 5,44 %; los grandes almacenes Marks & Spencer, que bajaron un 4,80 %; y la minera Endeavour Mining, que se dejó un 3,56 %.

Entre los valores al alza estuvieron la firma de moda Burberry, que avanzó un 2,23 %; la biotecnológica Smith & Nephew, que sumó un 2,07 %; y el banco Standard and Chartered, que terminó un 1,23 % al alza. EFE

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