La Bolsa de Londres sube un 0,13 % tras conocer el dato trimestral del PIB británico

1 minuto

Londres, 14 ago (EFE).- La Bolsa de Londres subió este jueves un 0,13 % en una jornada en la que se dio a conocer que el PIB del Reino Unido creció un 0,3 % en el segundo trimestre del año y que destacó por el buen desempeño de las cotizadas de seguros.

De acuerdo con los datos divulgados este jueves por la Oficina Nacional de Estadística (ONS), el crecimiento de la economía británica entre los meses de abril a junio se debió, en parte, al alza del sector de la construcción, de un 1,2 %, y del sector servicios (+ 0,4 %), mientras que el industrial cedió un 0,3 %.

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE-100, ascendió 12,01 puntos hasta 9.177,24, mientras que el secundario, el FTSE-250, retrocedió un 0,23 %, o 49,89 puntos, hasta 21.808,67.

La aseguradoras coparon las ganancias del día en el parqué británico, encabezadas por Admiral Group, que sumó un 6,65 %, y de Aviva, que creció un 2,55 %.

El ‘top 3’ de la jornada lo completó la compañía gasística Centrica, que agregó un 3,70 %.

Al otro lado de la balanza, cerraron la sesión en números rojos la minera Rio Tinto, que acabó con pérdidas del 4,02 %, junto a la aseguradora Beazley, que cedió un 2,94 %, y la distribuidora Diploma, que cayó un 2,85 %. EFE

rb/psh