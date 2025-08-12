La Bolsa de Londres sube un 0,20 % impulsada por ingenieras y constructoras

The Swiss voice in the world since 1935

Londres, 12 ago (EFE).- La Bolsa de Londres se elevó este martes un 0,20 % impulsada por el buen desempeño de compañías de los sectores de la ingeniería y de la construcción, que coparon las mayores subidas de la jornada.

El índice principal londinense, el FTSE-100, ascendió 18,10 puntos hasta 9.147,81, mientras que el secundario, el FTSE-250, restó un 0,21 %, o 46,80 puntos, hasta 21.842,69.

La lista de ganadoras la lideró la empresa de ingeniería Spirax Group, que vio aumentado el valor de sus acciones un contundente 12,95 % tras reportar un crecimiento orgánico y un aumento en el reparto de dividendos durante el primer semestre del año.

También registraron buenos resultados la compañía de materiales de construcción y equipamiento industrial Ashtead Group, que avanzó un 3,96 %, y el consorcio de aerolíneas International Airlines Group (IAG) -en el que está integrada la española Iberia-, que sumó un 3,05 %.

Al otro lado de la balanza, cerraron la sesión en números rojos la compañía bursátil London Exchange Group, que perdió un 5,27 %, junto al proveedor de software de contabilidad y financiero The Sage Group, que retrocedió un 4,74 %, y la eléctrica National Grid, que se dejó un 2,13 %. EFE

