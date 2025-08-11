La Bolsa de Londres sube un 0,37 % gracias a las minoristas y las mineras

1 minuto

Londres, 11 ago (EFE).- La Bolsa de Londres subió este lunes un 0,37 % impulsada por los buenos resultados de las compañías minoristas y mineras al cierre de la sesión.

El índice principal londinense, el FTSE-100, ascendió 33,98 puntos hasta 9.129,71, mientras que el secundario, el FTSE-250, cayó un 0,31 %, o 69,06 puntos, hasta 21.889,49.

En el apartado de ganancias, las más beneficiadas fueron la cadena de supermercados Marks and Spencer, que creció un 2,95 %, junto a la minera mexicana Fresnillo, que avanzó un 2,47 %, y la compañía de telecomunicaciones Airtel Africa, que subió un 2,42 %.

Por contra, finalizaron la jornada en números rojos la química Croda International, que retrocedió un 3,54 %, la cadena hotelera Intercontinental Hotels Group, que perdió un 2,52 %, y la empresa de embalajes y papel Mondi Group, que cayó un 2,50 %. EFE

