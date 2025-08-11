The Swiss voice in the world since 1935

La Bolsa de Londres sube un 0,37 % gracias a las minoristas y las mineras

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 11 ago (EFE).- La Bolsa de Londres subió este lunes un 0,37 % impulsada por los buenos resultados de las compañías minoristas y mineras al cierre de la sesión.

El índice principal londinense, el FTSE-100, ascendió 33,98 puntos hasta 9.129,71, mientras que el secundario, el FTSE-250, cayó un 0,31 %, o 69,06 puntos, hasta 21.889,49.

En el apartado de ganancias, las más beneficiadas fueron la cadena de supermercados Marks and Spencer, que creció un 2,95 %, junto a la minera mexicana Fresnillo, que avanzó un 2,47 %, y la compañía de telecomunicaciones Airtel Africa, que subió un 2,42 %.

Por contra, finalizaron la jornada en números rojos la química Croda International, que retrocedió un 3,54 %, la cadena hotelera Intercontinental Hotels Group, que perdió un 2,52 %, y la empresa de embalajes y papel Mondi Group, que cayó un 2,50 %. EFE

mas/rb/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR