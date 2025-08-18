The Swiss voice in the world since 1935

La Bolsa de Milán baja un ligero 0,03 %, pendiente de la reunión entre Trump y Zelenski

Roma, 18 ago (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes en negativo y su índice selectivo FTSE MIB bajó un ligero 0,03 % hasta situarse en los 42.641,72 puntos, a la espera de la reunión en Washington entre el presidente estadounidense Donald Trump, el ucraniano Volodímir Zelenski y varios líderes europeos.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 0,02 % hasta los 45.213,28 enteros.

Durante la primera sesión de la semana se intercambiaron unos 497 millones de acciones por un valor de unos 2.540 millones de euros (unos 2.859 millones de dólares).

Milán cerró en sintonía con el resto de las principales bolsas europeas, en una jornada condicionada por la mencionada reunión entre Trump y Zelenski en Washington, a la que también asisten varios líderes europeos y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para debatir una perspectiva de paz en Ucrania.

Las empresas con peores resultados fueron Banca Popolare Sondrio, con una caída del 1,27 %, la cementera Buzzi (1,09 %), la siderúrgica Tenaris (0,68 %), la fabricante de audífonos Amplifon (0,64 %) y Unicredit (0,62 %).

Por el contrario, las compañías con mejor desempeño fueron la multinacional del sector de la defensa Leonardo, que subió un 3,16%, y la petrolera Saipem, que creció también un 3,16 %, seguidas de Telecom Italia (2,29 %), la sociedad de cartera Azimut (1,32 %) y la red de cobros Nexi (1,23 %).EFE

