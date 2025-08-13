La Bolsa de Milán sube un 0,60 % impulsada por el sector bancario

Roma, 13 ago (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,60 % hasta situarse en los 42.186,37 puntos, impulsada por los buenos resultados del sector bancario.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share creció un 0,57 % hasta los 44.741,01 enteros.

Durante la sesión se intercambiaron unos 436 millones de acciones por un valor de unos 2.587 millones de euros (unos 3.030 millones de dólares).

El optimismo de los mercados se vio reforzado este miércoles por los últimos datos de inflación en Estados Unidos, que aumentaron las expectativas de una posible bajada de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal en septiembre.

Asimismo, los inversores se mantienen atentos a la esperada reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, que se celebrará el viernes en Alaska (EE.UU.), con la esperanza de que pueda contribuir a un posible acuerdo de paz para la guerra de Ucrania.

La empresa con peores resultados de la jornada fue la fabricante de cables Prysmian, con una caída del 1,39 %, seguida de Stmicroelectronics (-1 %), la siderúrgica Tenaris (-0,87 %), la cementera Buzzi (-0,83 %) y la firma de moda Brunello Cucinelli (-0,70 %).

Por el contrario, las compañías con mejor desempeño fueron Banca Popolare Sondrio, que creció un 3,25 %, Banca Bper (2,12 %), la aseguradora Unipol (1,78 %), la multinacional del sector de la defensa Leonardo (1,70 %) e Intesa San Paolo (1,63 %). EFE

