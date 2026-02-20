La Bolsa de París logra otro récord en una sesión marcada por la anulación de aranceles

1 minuto

París, 20 feb (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, ha terminado este viernes con un nuevo récord al cerrar la sesión en 8.515,49 puntos, tras una subida del 1,39 %.

El máximo se produce tras la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de declarar ilegales los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump.

Los valores que más subieron fueron los del fabricante de gases para la industria Air Liquide (4,80 %), el conglomerado del sector del lujo LVMH (4,37 %) y la compañía de bolsas europeas Euronext (4 %).

En una semana, el CAC-40 se ha revalorizado el 2,45 %, en el que ha sido el mejor resultado semanal desde noviembre pasado.

Entre los 40 componentes del índice, 34 terminaron en positivo y solamente seis en rojo.

También destacaron entre las subidas el grupo de lujo Hermès y el de bebidas Pernod Ricard, que avanzaron el 3,58 % y el 3,45 %, respectivamente.

En rojo, cerraron la compañía de telecomunicaciones Orange (-2,15 %) y la petrolera TotalEnergies (-1,64 %).

El selectivo parisino también batió un récord intradía al tocar los 8.521,84 puntos en la recta final de la sesión, alrededor de las 16.00 horas (15.00 GMT). EFE

atc/rcf