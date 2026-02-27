La bolsa de São Paulo acumula una pérdida semanal del 0,92 %

São Paulo, 27 feb (EFE).- La bolsa de São Paulo acumuló una pérdida semanal del 0,92 % y se anotó su primera semana del año en rojo, tras haber caído este viernes un 1,16 % arrastrada por el desempeño de los títulos de sus principales valores, como Vale, Petrobras y algunos bancos.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué paulista, cerró la sesión en los 188.786 puntos básicos, luego de haber renovado a inicios de semana su máximo histórico, al alcanzar las 191.490 unidades.

A pesar de la semana negativa, febrero acabó con una suba del 4,09 %, que se suma al 12,56 % registrado en enero.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,10 % frente al dólar, que acabó la jornada cotizado a 5,134 reales para la venta y 5,133 reales para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

En febrero, el billete verde acumuló una baja del 2,17 % con respecto a la moneda brasileña, que ha demostrado ser una de las más fuertes contra el dólar en los últimos meses.

El desencadenante local vino con la divulgación del índice nacional de Precios al Consumido Amplio, considerado una previa de la inflación, que subió un 0,84 % y superó las previsiones del mercado.

Esta suba, atribuida mayoritariamente a un factor estacional, colocó un signo de pregunta sobre el prometido recorte de la tasa de interés, actualmente estancada en un 15 % anual, por parte del Banco Central.

En el mercado bursátil, la jornada fue negativa para los grandes valores, en especial para los de la minera Vale, mayor exportadora de hierro del mundo, que se dejaron un 0,83 %, mientras que los papeles preferenciales de la petrolera estatal Petrobras se devaluaron un 0,71 %.

El sector bancario, uno de los que mayor peso tiene en el parqué, también cerró en rojo, con bajas del Santander (-2,70 %), el Itaú (-1,87 %), y el Banco do Brasil (-1,21 %).

Por otro lado, las acciones de Bradesco corrieron con otra suerte y crecieron un 0,91 %.

Al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron los títulos de la empresa de la industria alimentaria Fictor (26,98 %) y los de la empresa dedicada a los fondos de inversión CIABRASF (25,0 %).

En terreno negativo, sobresalió la caída de la empresa de textiles Karsten (-12,71 %) y los títulos de la consultora Qualicorp (-12,24 %).

El volumen financiero en la bolsa de São Paulo rondó este viernes los 35.635 millones de reales (unos 6.947 millones de dólares / 5.880 millones de euros), en 4,1 millones de operaciones.EFE

